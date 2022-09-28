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7 ноября, 08:26
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Именно в этот день в 1967 году состоялось первое телевизионное вещание в Калмыкии

Именно в этот день в 1967 году состоялось первое телевизионное вещание в Калмыкии

За все время существования телевидения, в республике прошли тысячи эфиров, десятки тысяч съемок, сменилось огромное количество корреспондентов, операторов, редакторов, инженеров, режиссеров.

Сегодня государственная телевизионная и радиовещательная компания "Калмыкия" оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выдавать в эфир продукт высокого цифрового качества.

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