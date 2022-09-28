7 ноября, 08:26
Именно в этот день в 1967 году состоялось первое телевизионное вещание в Калмыкии
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За все время существования телевидения, в республике прошли тысячи эфиров, десятки тысяч съемок, сменилось огромное количество корреспондентов, операторов, редакторов, инженеров, режиссеров.
За все время существования телевидения, в республике прошли тысячи эфиров, десятки тысяч съемок, сменилось огромное количество корреспондентов, операторов, редакторов, инженеров, режиссеров.
Сегодня государственная телевизионная и радиовещательная компания "Калмыкия" оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выдавать в эфир продукт высокого цифрового качества.