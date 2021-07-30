Открыта регистрация на второй Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству

Об этом сообщает Министерство экономики и торговли региона. К участию приглашаются школьники 9-11 классов и студенты СПО. Чтобы стать участником необходимо:

собрать команду из 3-4 человек, пройти регистрацию на сайте olymp.hse.ru, загрузить видеовизитку команды.

Участие бесплатное. Организаторы - 19 ВУЗов России при ведущей роли Высшей школы экономики.

Команды, чьи видеовизитки получат высокие оценки жюри, будут приглашены к участию в октябре в региональных кейс-чемпионатах. Лидеры регионального этапа в ноябре приедут в Москву, чтобы принять участие в финале и суперфинале. На всех этапах участников ждет поддержка менторов, обучающие тренинги и мастерклассы. Уже сейчас доступен онлайн-курс «Решение кейсов: от задачи к презентации проекта заказчику».

Также, стоит отметить, что победители получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, а став студентами, смогут претендовать на получение гранта Президента Российской Федерации.