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7 ноября, 08:35
НовостиСобытиеКриминал

Красная книга охотникам на сайгаков не указ

Красная книга охотникам на сайгаков не указ

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей поселка Привольный Яшкульского района Калмыкии. Они подозреваются в незаконном приобретении ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

По версии следствия в вечернее время 8 октября 2024 года подозреваемые, находясь в поселке Утта Яшкульского района Калмыкии, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что сайгак является особо ценным диким животным, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ, незаконно приобрели 2 туши сайгака у местного жителя, на общую сумму 8 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных действий, сбор и закрепление доказательственной базы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Фото: Следком Калмыкии

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