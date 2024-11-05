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7 ноября, 08:36
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На фронте СВО открыли буддийскую молельную комнату

На фронте СВО открыли буддийскую молельную комнату

Открытие молельной комнаты для буддистов состоялось в селе Куликовское Запорожской области. Строительство религиозного сооружения было инициировано бойцами военного подразделения при содействии Правительства Бурятии.

Протоиерей 36-й армии Петр Гриценко, уроженец Калмыкии, выступил с предложением пригласить делегацию из родной буддийской республики.

В церемонии открытия участвовали руководство 36-й армии, вице-премьер Правительства Бурятии Иван Альхеев и делегация из Калмыкии. Представители Калмыкии преподнесли в дар священнослужителям танку «Зеленая Тара».

Нужно отметить, что на территории полигона уже имеется молитвенное помещение для солдат, исповедующих православие.

Фото: Хурал08

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