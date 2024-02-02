«Корзина добра». Акцию под таким названием организовали активисты движения первых

Сначала они провели благотворительную ярмарку в школе. На вырученные средства оказали помощь гражданам пожилого возраста, купили и оплатили им продукты в супермаркетах. Встреча прошла в дружеской и в теплой атмосфере и закончилась совместным чаепитием.

Пенсионеры от всей души поблагодарили волонтеров за оказанную помощь и внимание.

Видео: Движение Первых | Республика Калмыкия