5 февраля, 12:28
«Корзина добра». Акцию под таким названием организовали активисты движения первых
Смотрите наши видео на YouTube!
Сначала они провели благотворительную ярмарку в школе. На вырученные средства оказали помощь гражданам пожилого возраста, купили и оплатили им продукты в супермаркетах. Встреча прошла в дружеской и в теплой атмосфере и закончилась совместным чаепитием.
Пенсионеры от всей души поблагодарили волонтеров за оказанную помощь и внимание.
Видео: Движение Первых | Республика Калмыкия