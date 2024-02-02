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5 февраля, 11:37
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Сегодня свой 95 – летний юбилей отмечает элистинка Вера Михайловна Колпаносова

Сегодня свой 95 – летний юбилей отмечает элистинка Вера Михайловна Колпаносова

Персональное поздравление от Президента России Владимира Путина ей вручили сотрудники Администрации города Элисты.

Вера Михайловна Колпаносова, Ветеран ВОВ – труженик тыла, родилась в Тамбовской области. В годы войны работала на заводе, проводником вагона. В 1949 году вышла замуж за Петра Захаровича. В 1986 году переехали в г. Элисту. Работала в магазине, сторожем, посудомойщицей в буфете.

За многолетний труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Фото: Город Элиста

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