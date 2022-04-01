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6 мая, 19:59
Новости

«IT-майовка «Стартап-субботник»

«IT-майовка «Стартап-субботник»

Сегодня в Элисте стартовали обучающие семинары для специалистов сферы информационных технологий. Цель обучения – создание в республике кадрового потенциала в цифровой сфере. Участники субботника сегодня прослушали лекции, побеседовали онлайн с людьми, имеющими реальный опыт в реализации стартапов. 

Завтра пройдет кластер «Хакатон идей» - участники смогут представить и защитить свои собственные проекты. Курсы завершатся 8 мая.

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