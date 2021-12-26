Коронавирус внес коррективы в работу Городской поликлиники

Так, в связи с открытием на базе медучреждения КТ-исследований, для пациентов с неподтвержденным диагнозом COVID-19 вход в поликлинику будет открыт со стороны улицы Горького.

Кроме того, из-за увеличения количества заболевших вирусными инфекциями, фильтр-бокс в 27 проезде переносится в 6 микрорайон.

Приём пациентов в две смены будут вести 8 врачей-терапевтов. Фильтр-бокс будет работать с 8 утра до 9 вечера, без перерыва и выходных. Прием осуществляется как по живой очереди, так и по предварительной записи на порталах «Госуслуги» и «Калмдоктор».