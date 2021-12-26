Бату Хасиков встретился со студентами КалмГУ на катке в Ледовом центре «Джунгар»

В ходе встречи они рассказали, каким видят будущее республики. Глава региона вместе с представителями Министерств рассмотрел проекты, предложенные учащимися. «Большинство из них сразу приняли в работу», - подчеркнул Бату Хасиков.

«Особый интерес вызвал проект Республиканского конкурса «Лидеры Калмыкии» для студентов, поэтому будем оказывать поддержку в его реализации. В очередной раз убедился, что наша молодежь полна энергии и очень талантлива», - отметил Глава региона.

Бату Хасиков пожелал ребятам успехов в учебе и призвал использовать все возможности для получения дополнительного образования, участвовать во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.