Правительство утвердило постановление о расширении функционала портала Госуслуг

Об этом сообщил Премьер-министр страны Михаил Мишустин. С нового годаздесь можно будет получить более 100 услуг, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

Это назначение ряда пособий на детей, проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, приём деклараций по налогу на доходы физлиц, предоставление выписки из лесного реестра, получение лицензий и разрешений.

Кроме того, регионы смогут разместить услуги по аттестации педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире и многое другое.

Как пояснил Михаил Мишустин, изменения направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате. Это одна из задач, которую нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных Президентом.