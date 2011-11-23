Конная стрельба из лука теперь доступна любому желающему

Вблизи Города шахмат обустроили тренировочную площадку с мишенями и ограждениями. Инициатива принадлежит президенту Федерации этого вида спорта Хонгру Уладаеву.

Организация существует меньше года, и все необходимое оборудование приобретаются за счет собственных средств учредителей и инструкторов.

Пока формируется состав групп. Среди тех, кто уже изъявил желание заниматься – 14-летняя Надежда Бурцева. По словам мамы, девочка стала участником турнира по конной стрельбе в Малодербетовском районе. Вместе с другими спортсменами, она планирует продемонстрировать свои успехи, в том числе и на всероссийском турнире уже этой весной.