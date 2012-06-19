33 уголовных дела возбуждено по материалам прокурорских проверок

Кроме того, выявлено более 13 тысяч нарушений, к административной ответственности привлечено свыше трехсот граждан. Такие данные были озвучены сегодня на пресс- конференции с участием прокурора республики Евгения Курмаева.

Благодаря вмешательству надзорного органа, за два года были защищены жилищные права 150 детей-сирот. Отстаивают свое право на получение законных квадратных метров еще более пятисот граждан этой льготной категории.

Определены задачи по совершенствованию прокурорского надзора в сфере ЖКХ. Так, за прошлый год заведено 7 уголовных дел, из которых одно – в отношении управляющей компании.

Продолжается работа и по надзору целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, а также соблюдения трудовых прав граждан. В их числе и расследование трагедии, которая произошла в одном из коммерческих помещений торгового центра Элисты. Напомним, что при выполнении строительных работ обрушилась перегородка, пострадали двое молодых людей, один из которых скончался.

Выявляется около тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. Материалы прокурорских проверок послужили поводом для возбуждения 14 уголовных дел.

10 лиц освобождены от должности, в том числе шестеро - в связи с утратой доверия. Так, в ходе осуществления надзора по противодействию коррупции, прокуратурой принято решение о передаче уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве Ики-Бурульского группового водопровода для дальнейшего расследования в республиканское управление Следственного комитета России. Основанием послужило наличие признаков коррупции в действиях должностных лиц, которые завысили максимальную стоимость госконтракта и ненадлежащим образом осуществляли контроль за выполнением работ.