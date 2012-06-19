Агрострахование – один из инструментов господдержки фермеров

Засушливый 2020 год показал, что в зоне рискованного земледелия агрострахование является одним из инструментов господдержки фермеров, которые понесли большие убытки. В прошлом году лишь одно хозяйство Городовиковского района застраховало свои посевные площади, причем не в Калмыкии. А в регионе никто не смог обезопасить свой бизнес от возможных проблем. Хотя было подано 4 обращения от фермеров. Почему они не были удовлетворены, выясняла наша съемочная группа

Владимир Булхуков за 26 лет деятельности ни разу не страховал свои посевные площади. В прошлом году большая их часть пострадала из-за засухи. Дождь был только 13 мая, и до конца октября осадков на территории Целинного района так и не дождались, рассказывает фермер. Неплохим выходом из этой ситуации могло бы стать агрострахование, говорит он, но оно требует немалых вложений собственных средств. А к этому растениеводы не готовы. Чем платить кому-то деньги, хозяйство предпочитает решать проблемы, к примеру, за счет пересева.

А вот у Евгения Буцкого из Ики-Бурульского района опыт агрострахования многолетний. Однако, за это время он сталкивался и с проблемами. Например, не всегда удается получить компенсации за убытки.

Восемь лет назад, рассказывает Глава КФХ, выплаты в размере шести миллионов рублей от страховой компании он добивался через суд. А в прошлом году хотел защитить 860 гектаров пшеницы на сумму 27 миллионов рублей. Сеяли ее в период с 20 сентября по 15 октября. Так как сроки для озимых были сдвинуты из-за засухи. Но ему отказали в страховании. По мнению Буцкого, это произошло из-за того, что специалисты изначально прогнозировали очень засушливое лето и нашествие саранчи.

На борьбу с вредителями ушло полтора миллиона собственных средств, говорит Буцкий. Благо, часть ущерба была возмещена из регионального бюджета. Хозяйство получило более четырехсот тысяч рублей и миллион рублей на возмещение части затрат по программе несвязанной поддержки аграрного ведомства. Фермер считает, что непросто соблюсти все условия, которые выдвигают страховщики. Сейчас глава КФХ вновь готовит пакет документов, чтобы заключить договор. Большие посевные площади в этот раз он планирует защитить от пожара.

По мнению страховщиков, главное - соблюдать условия получения субсидии. Что касается сельскохозяйственных культур, договор должен быть заключен в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, а многолетних насаждений, например, картофеля, красной фасоли, капусты, чеснока, щавеля, ягодных кустарников, винограда - до момента прекращения их вегетации. Кстати, в прошлом году никому из калмыцких фермеров не удалось застраховать озимые. А обращений было четыре.

Учитывая климатические условия, а республика находится в зоне рискованного земледелия, аграрии должны заранее продумать все шаги, чтобы сохранить хозяйство. Никто не может предугадать, каким будет объем непредвиденных расходов. А вот прогнозы в этом деле как раз помогут. Агрострахование – это государственная программа, которая предусматривает дополнительную поддержку. Она позволит обеспечить возмещение части убытков и рисков, связанных с производством зерна и кормов на пахотных землях, считает заведующий отделом аридного земледелия Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Нармаева Борис Гольдварг.

Напомним, что расчет страхового взноса производится компаниями совместно с сельхозтовароприозводителями. Сумма его определяется в зависимости от конкретного страхового случая. Кстати, еще есть возможность воспользоваться господдержкой и защитить посевы яровых и озимых урожая 2022 года. Она выделяется из бюджета различных уровней.