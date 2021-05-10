Глава Калмыкии вместе с членами кабинета министров работает в Санкт-Петербурге

Сегодня там стартовал Международный экономический форум. Регион представлен на нескольких площадках и презентует инвестиционные проекты. Уже подписан и ряд соглашений. В ближайшие дни состоится обсуждение дорожной карты строительства аэропорта с компанией «Новапорт».

Бату Хасиков посетил Территорию инновационных программ. Встретился он также с представителями одной из крупнейших аудиторских компаний мира и обсудил возможное партнёрство с республикой в сфере туризма. Глава Калмыкии отметил, что 2020 год стал вызовом для всех отраслей, в том числе и для экономики: пандемия повлияла на формирование новых правил жизни в экономической реальности для всей страны и Калмыкии. "Мы перестроили работу, разработали новые меры поддержки для предпринимателей, усилили связи" - подчеркнул Хасиков.