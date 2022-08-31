Комплекс мер поддержки аграриев расширен

Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.



Такая поддержка позволит самозанятым гражданам нарастить объёмы своей продукции и станет стимулом для развития личных подсобных хозяйств.



В Калмыкии на сегодняшний день по предварительным данным насчитывается более 30 тысяч ЛПХ.



Фото с сайта правительства РК.