20 сентября, 10:27
Комплекс мер поддержки аграриев расширен
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Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.
Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.
Такая поддержка позволит самозанятым гражданам нарастить объёмы своей продукции и станет стимулом для развития личных подсобных хозяйств.
В Калмыкии на сегодняшний день по предварительным данным насчитывается более 30 тысяч ЛПХ.
Фото с сайта правительства РК.