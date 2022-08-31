Более половины жителей Калмыкии испытывают трудности в поиске работы

В этом году российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников провела специальный опрос среди граждан республики. В результате выяснилось: 72% участников анкетирования считают, что найти работу в их профессии сегодня сложно. Для более наглядного сравнения, в прошлом году подобного мнения придерживались лишь 67% опрошенных.



Среди встающих на пути трудностей респонденты отмечают низкий уровень дохода на предлагаемой должности, проблемы с поиском вакансий, подходящих под компетенции и частые отказы работодателей.



Тяжелее всего приходится людям, занятым таких сферах, как "стратегия, инвестиции, консалтинг", "высший менеджмент", "искусство, развлечения, масс-медиа", "юриспруденция" и "добыча сырья". Наиболее же простыми в поиске работы, по мнению опрошенных, являются направления "розничная торговля", "туризм, гостиницы, рестораны", "продажи, обслуживание клиентов", "медицина, фармацевтика", а также "строительство и недвижимость".