Компания Лукойл организовала в Элисте социальную ярмарку

На ней была представлена продукция учреждений региона, а также предпринимателей, чья деятельность имеет социальную направленность. Это изделия, выполненные руками воспитанников и коллективов детских домов, интернатов и реабилитационных центров. Особое внимание было уделено народным промыслам, ведь 2022-ой объявлен Годом культурного наследия народов России. Герел Кикеева продолжит.

Выбор изделий, а главное символические цены на них, привлекли многих, кто пришел с детьми. Ведь в торговых рядах – большинство организаций социальной направленности, предлагающие поделки своих воспитанников. Специалист республиканского комплексного Центра обслуживания населения Майя Каруева рассказывает, на прилавке - все лучшее.

Участвует в социальной выставке и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. По словам педагога дополнительного образования Галины Демиденко, при учреждении действуют несколько мастерских – швейная, деревообрабатывающая, и это помимо кружков рисования, вышивания и по керамике. То есть, ребятам предоставляется широкая возможность – выбрать в стенах соцучреждения дело по душе.

Восхищена работами своих коллег и воспитатель детского сада №24 Екатерина Балакаева. Она приглашает посетителей выставки на мастер-класс. Многие воспользовались и этой услугой, предоставленной организаторами.

Нынешняя ярмарка – очередная с участием социальных учреждений, школ, детских садов, некоммерческих организаций. Всего 45 участников. Изделия декоративно-прикладного творчества талантливых воспитанников – уникальные и единственные в своем роде. Проводится мероприятие по инициативе и поддержке нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

Социальная ярмарка вылилась в праздник детства, украшением которого также стал концерт творческих коллективов.