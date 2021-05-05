Сегодня в Дагестане и Калмыкии зафиксирована самая жаркая погода на всей территории страны - +37

Специалисты МЧС предупреждают, регион вступил в пожароопасный период. И важно соблюдать элементарные меры безопасности. Есть свои рекомендации и у врачей. Элла Хаптаханова расскажет подробнее.

Жарко. Элистинцы почувствовали на себе резкое потепление. По данным регионального гидрометцентра, климатическое лето в нынешнем году на большей территории Калмыкии наступило 26 мая. Именно к этому дню среднесуточная температура в течение недели во всех районах республики составляла от 15 до 23 градусов тепла. В целом май в этом году был холоднее нормы на 1-2 градуса. Хотя такие температуры в мае не редкость. До 2000 года холодная погода в первой половине мая отмечалась у нас 1 раз в 3 года. После - холодная погода в мае фиксируется раз в 5-6 лет. Самые высокие значения в конце мая на территории республики достигали 36-37 градусов в 2018 году. Абсолютный максимум в Элисте зафиксирован 30 мая 2007 год - +37,2. Сегодняшняя температура уступает лишь на две десятые.

С приходом жаркой и сухой погоды специалисты чрезвычайного ведомства ожидают частые пожары. Как показывает практика, горит сухая трава, камыш, мусор. Выброшенный в степи вместе с остатками горюче смазочных материалов он легко воспламеняется. Нередко к трагедии в такую погоду приводят шалости детей.Ландшафтные пожары часто становятся результатом неосмотрительно выброшенного водителем окурка из окна автомашины.

Самое время напомнить и о важных рекомендациях медиков.

Важно, предупреждают медики, также не перестараться со сплит-системами, холодными напитками и мороженым. А ещё своевременно очищайте участки от горючих отходов.