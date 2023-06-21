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23 июня, 15:33
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Минтруд подготовил поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Минтруд подготовил поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ее сохранят, если мама досрочно выходит на работу, в период декретного отпуска можно будет трудоустраиваться к другим работодателям с сохранением права на пособие. А рабочее место у прежнего работодателя остается. Напомню, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный день. Об этом сообщает минсоцразвития республики.

Фото: Минтруд России

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