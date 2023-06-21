Минтруд подготовил поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ее сохранят, если мама досрочно выходит на работу, в период декретного отпуска можно будет трудоустраиваться к другим работодателям с сохранением права на пособие. А рабочее место у прежнего работодателя остается. Напомню, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный день. Об этом сообщает минсоцразвития республики.



Фото: Минтруд России