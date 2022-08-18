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9 сентября, 12:17
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Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем национального костюма

Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем национального костюма

"Мы сильны, когда едины в мыслях и стремлениях, когда формируемся на базе традиционных ценностей своего народа! Именно поэтому нам необходимо сохранить то невероятное культурное наследие, что завещано нам предками" - отметил он в своих социальных сетях.

Также Глава республики поблагодарил всех, кто вносит вклад в сохранение традиций калмыцкого костюма как культурного кода степного народа.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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