4 февраля, 19:40
Детские сады региона возобновят свою работу в понедельник, 7 февраля
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Постановление об отмене ограничительных мер подписал сегодня главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.
На сегодня в республике отмечается превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Вместе с тем, наблюдается снижение заболеваемости среди детей среди всех возрастных категорий, где темпы прироста имеют отрицательную динамику в сравнении с предыдущей неделей. Это позволяет отменить карантин в детских садах. Воспитанники снова будут посещать дошкольные учреждения в штатном режиме.
Когда начнется учебный процесс в школах пока неизвестно.