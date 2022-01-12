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4 февраля, 19:40
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Детские сады региона возобновят свою работу в понедельник, 7 февраля

Детские сады региона возобновят свою работу в понедельник, 7 февраля

Постановление об отмене ограничительных мер подписал сегодня главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

На сегодня в республике отмечается превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Вместе с тем, наблюдается снижение заболеваемости среди детей среди всех возрастных категорий, где темпы прироста имеют отрицательную динамику в сравнении с предыдущей неделей. Это позволяет отменить карантин в детских садах. Воспитанники снова будут посещать дошкольные учреждения в штатном режиме.

Когда начнется учебный процесс в школах пока неизвестно.

 

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