Комедия «Непослушник» - с сегодняшнего дня в российском прокате

«Непослушник» — это история блогера-хулигана Димы (Виктор Хориняк), завоевавшего популярность своими скандальными и смешными «видосами». На него подписаны миллионы, он настоящая звезда. Но славу надо все время поддерживать, иначе рискуешь потерять все! В погоне за хайпом Дима заходит слишком далеко – теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, блогеру-беглецу придется спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. И там Диме будет совсем не до хайпа…

Режиссером ленты выступил Владимир Котт («Карп отмороженный»). Продюсер фильма — Георгий Малков. Главные роли исполнили Виктор Хориняк (трилогия «Последний Богатырь»), Аглая Тарасова (дилогия «Лёд»), Таисия Вилкова («Гоголь»), Максим Лагашкин («Жуки», «(Не)Идеальный мужчина») и Юрий Кузнецов («Огонь», «Ёлки последние»). Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия 1».

Владимир Котт, режиссёр фильма

«Непослушник» – это авторский вымысел в рамках жанрового кино. С одной стороны, это комедия положений, а с другой – это картина о фундаментальных вещах, которые лежат в основе нашей жизни и надежда, что настоящая любовь может победить любой цинизм, живущий внутри нас»

Значительная часть съёмок проводилась на территории ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Комплекс расположен в селе Васильевское Ивановской области. Церкви были построены в конце XVIII-начале XIX века.

Таисия Вилкова, актриса

«Эта комедия затрагивает очень важные и актуальные аспекты жизни каждого из нас. Порой за маской социальных сетей мы забываем о том, что по-настоящему важно, правильно и ценно»

Владимир Котт был счастлив найти настолько подходящую локацию для съёмок