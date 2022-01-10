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3 февраля, 14:34
НовостиCOVID-19ОбществоГород

В регионе продолжаются проверки соблюдения гражданами и индивидуальными предпринимателями антиковидных мер

В регионе продолжаются проверки соблюдения гражданами и индивидуальными предпринимателями антиковидных мер

Еженедельно сотрудники министерства ЖКХ проводят рейды по местам, осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, розничной торговле непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше ста квадратных метров, а также ведут контроль проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителями.

 Так, наличие масок, санитайзеров, рециркуляторов и журналов измерения температуры, было проверено в нескольких точках общепита в центре Элисты. По результатам проверки предпринимателям были даны рекомендации по устранению недочетов таких, как устаревшая разметка социальной дистанции. Всего за все время с начала пандемии было проведено почти 200 рейдов.

 

 

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