Ветеринары Яшкульского района предоставили медикам служебный транспорт

По словам начальника районной станции по борьбе с болезнями животных Савра Ульджиева, предложение помочь райбольнице поступило от руководителей подведомственных Управлению учреждений.

В настоящее время служебный автомобиль ветслужбы помогает врачам и отправляется на выезды к пациентам в населенные пункты района. А на прошлой неделе помощью коллег-ветеринаров воспользовались медработники детской поликлиники в Элисте и районной больницы в Лагани.