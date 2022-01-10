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3 февраля, 13:23
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Ветеринары Яшкульского района предоставили медикам служебный транспорт

Ветеринары Яшкульского района предоставили медикам служебный транспорт

По словам начальника районной станции по борьбе с болезнями животных Савра Ульджиева, предложение помочь райбольнице поступило от руководителей подведомственных Управлению учреждений.

В настоящее время служебный автомобиль ветслужбы помогает врачам и отправляется на выезды к пациентам в населенные пункты района. А на прошлой неделе помощью коллег-ветеринаров воспользовались медработники детской поликлиники в Элисте и районной больницы в Лагани.

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