28 февраля, 10:15
Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан" начал гастрольный тур по Калмыкии
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Первые четыре концерта состоялись в Лаганском районе. Артисты выступили в Лагани, Улан Холе, Джалыково и Красинском. Концертная программа ансамбля состоит из номеров, восстановленных из Золотого фонда ансамбля и современных постановок.
Первые четыре концерта состоялись в Лаганском районе. Артисты выступили в Лагани, Улан Холе, Джалыково и Красинском. Концертная программа ансамбля состоит из номеров, восстановленных из Золотого фонда ансамбля и современных постановок.
Отметим, за время тура, который продлится до мая, коллектив побывает во всех 13 районах республики.