28 февраля, 14:43
 15 °C
79,62
75,43
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 февраля, 10:15
Новости

Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан" начал гастрольный тур по Калмыкии

Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан" начал гастрольный тур по Калмыкии

Первые четыре концерта состоялись в Лаганском районе. Артисты выступили в Лагани, Улан Холе, Джалыково и Красинском. Концертная программа ансамбля состоит из номеров, восстановленных из Золотого фонда ансамбля и современных постановок.

Отметим, за время тура, который продлится до мая, коллектив побывает во всех 13 районах республики.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия