Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан" начал гастрольный тур по Калмыкии

Первые четыре концерта состоялись в Лаганском районе. Артисты выступили в Лагани, Улан Холе, Джалыково и Красинском. Концертная программа ансамбля состоит из номеров, восстановленных из Золотого фонда ансамбля и современных постановок.



Отметим, за время тура, который продлится до мая, коллектив побывает во всех 13 районах республики.