Команда Калмыкии в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Добровольцев регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» поздравил глава республики. Информация размещена в телеграм-канале Бату Хасикова. Глава также сообщил, что сборная вошла еще и в ТОП-15 лучших команд России.

«Был рад встретиться с участниками и их руководителем Хонгором Васильевичем Отхоновым. В теплой, дружеской обстановке поговорили о планах на будущее, о мотивации и выбранной специальности. Ребята также рассказали про свои занятия и физическую подготовку. Пообещал помочь им с экипировкой, чтобы тренировались усерднее и достигали новых вершин. Уверен, чемпионат станет для них хорошей возможностью приобрести необходимый опыт»,- заключил Бату Хасиков.