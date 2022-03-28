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22 апреля, 14:53
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Команда Калмыкии в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Команда Калмыкии в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Добровольцев регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» поздравил глава республики. Информация размещена в телеграм-канале Бату Хасикова. Глава также сообщил, что сборная вошла еще и в ТОП-15 лучших команд России.

«Был рад встретиться с участниками и их руководителем Хонгором Васильевичем Отхоновым. В теплой, дружеской обстановке поговорили о планах на будущее, о мотивации и выбранной специальности. Ребята также рассказали про свои занятия и физическую подготовку. Пообещал помочь им с экипировкой, чтобы тренировались усерднее и достигали новых вершин. Уверен, чемпионат станет для них хорошей возможностью приобрести необходимый опыт»,- заключил Бату Хасиков.

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