Сбер: «Семейная ипотека» в южных регионах стала востребованнее

На юге России и Северном Кавказе с 2020 года уже почти 10 тысяч семей оформили этот вид ипотеки с господдержкой. Общая сумма кредитования превысила 28,7 мдрд рублей. Регионами-лидерами по востребованности программы в Юго-Западном банке остаются Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

Только за первый квартал 2022 года «семейную ипотеку» оформили 2 539 клиентов банка на общую сумму 9,7 млрд рублей. Чаще всего в январе-марте приобретали строящееся жильё, что составило около 85% от общего числа (2 130 договоров на 8,2 млрд рублей). Ещё 15% пришлось на недвижимость со вторичного рынка (389 клиентов на общую сумму 1,5 млрд рублей).

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Семейная ипотека» сегодня очень востребована. Чаще всего этот вид господдержки используют семьи с двумя детьми, но мы видим растущий тренд на покупку более просторного жилья и среди многодетных семей, и у родителей первенцев. Отмечу, что в Краснодарском крае за все время действия программы уже купили недвижимости в ипотеку на 15,7 млрд рублей. Это четвёртое месте в стране после столичных агломераций. Сегодня Сбер продолжает помогать семьям в покупке жилья в южных регионах страны по ставке от 5,7% годовых, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%. Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик».

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн- бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Общая сумма выданных Сбером льготных ипотечных кредитов для семей с детьми за все время действия программы в стране уже превысила 422 млрд рублей. По данным аналитиков сервиса Домклик, со дня запуска «Семейной ипотеки» такие кредиты оформили 117,7 тысячи семей. За первый квартал 2022 года - 113,9 миллиарда рублей, что в 4 раза выше первого квартала прошлого года.