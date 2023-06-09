Команда Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа представит Республику в финале всероссийского интеллектуального состязания в Москве

Команда Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа стала победителем регионального этапа самого масштабного интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи». Он прошел 11 июня на площадке Республиканского центра молодежи г. Элисты. Победители от 89 регионов встретятся на федеральном финале в Москве в конце июня. Турнир Общества «Знание» и «Движения Первых» собрал свыше 400 тысяч участников со всей страны.

В региональном финале приняли участие 10 самых эрудированных команд региона. Сильнейшими командами Республики Калмыкия стали Калмыцкий государственный колледж нефти и газа, Элистинский лицей и Городовиковская многопрофильная гимназия им. Б. Б. Городовикова. Региональные финалы турнира «Лига Знаний: школы и колледжи», которые проходили по всей России, завершились 11 июня.

На заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Топ-10 команд страны получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации, российский борец Александр Карелин, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко, генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — прошли на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоялись очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале в Москве.