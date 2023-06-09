Сегодня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме

Эта особенность встречается не только среди людей, но и в животном мире. Так, в конце мая у одной из самок сайгаков появились сразу два детёныша-альбиноса. Удивительный случай был зафиксирован фотографом, приехавшим на территорию заказника «Меклетинский» во время отела степных антилоп. В объектив его фотокамеры попала самка с двойней сайгачат-альбиносов. Ранее подобные случаи уже встречались на заповедной территории, но двойня - впервые! Возраст малышей на фото составляет не менее недели, а это значит, что самый опасный период первых дней после рождения для них позади.

А по калмыцким поверьям считается, что сайгачата-альбиносы – особенные, помеченные Цаган Аавой - Белым старцем, хозяином степи.

Фото: П. Воротников