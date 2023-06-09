Сегодня официальная делегация степного региона отправилась в Санкт – Петербург

Там завтра стартует международный экономический форум. Как было заявлено на встрече в Москве Советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета форума Антона Кобякова и главы Калмыкии, степная республика впервые представит на форуме отдельный стенд, демонстрирующий инвестиционный и туристический потенциал. Он также станет площадкой для деловых встреч, переговоров и подписания соглашений.

Как отметил Кобяков, «в прошлом году у Калмыкии уже была возможность продемонстрировать свой туристический потенциал на объединенной выставочной экспозиции проекта «Путешествуй». Уникальный культурный колорит и продукция калмыцких производителей стали настоящим открытием для участников презентации». Речь также шла и о том, что регион продолжает демонстрировать устойчивый рост налоговых доходов и увеличение количества субъектов предпринимательства.

А еще, подчеркнул Кобяков, на площадках форума калмыцкой делегации представится возможность совместно с другими субъектами организовать дискуссии, посвященные экологии, в том числе сохранения Волги.