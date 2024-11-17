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19 ноября, 11:31
НовостиКриминал

В минувшие выходные сотрудниками столичного управления МВД были задержаны двое граждан, находившиеся в федеральном розыске

В минувшие выходные сотрудниками столичного управления МВД были задержаны двое граждан, находившиеся в федеральном розыске

На территории Московской области оперативниками УМВД РФ по Элисте задержан 28-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске как фигурант уголовного дела «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия».

В Приютненском районе, в ходе розыскных мероприятий, был задержан 39-летний элистинец, находящийся в федеральном розыске, как подозреваемый по статье «Кража».

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