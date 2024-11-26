В Калмыкии решением суда обязали бизнесмена вынести за пределы охранной зоны воздушных линий электропередачи (ЛЭП), здание общественного питания. Филиал РоссетиЮг – Калмэнерго добился в суде решения об устранении нарушений охранной зоны воздушных линий эл
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Бизнесмен, зная о наличии охранной зоны, в нарушение федерального законодательства возвел объект общественного питания в недопустимой близости от ЛЭП.
Нарушитель ставил под угрозу не только собственную жизнь, но и рисковал здоровьем персонала и посетителей заведения. Теперь по решению суда на собственника возложена обязанность вынести за пределы и здание, и прилегающие к нему сооружения, а также ограждение, чтобы энергетики могли беспрепятственно обслуживать ЛЭП.