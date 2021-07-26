Ко Дню города планируют открыть новый парк в 7 микрорайоне

Пока здесь элистинцы осваивают только роллердром. Но это лишь часть объекта, который возводится в рамках Нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Уже проложены подземные инженерные коммуникации - водопровод, водоотведение, система автоматического полива и видеонаблюдения.

А вот на поверхности уже вырисовывается настоящее место притяжения. Оно уже пользуется популярностью. Как только благоустройство завершится, жители столицы получат прекрасную зону отдыха. Сегодня ход работ проинспектировал глава администрации. А наш корреспондент Зоя Бармагнанова узнала, что уже сделано и что еще предстоит.

На часах 10 утра. Будний день. А в скейт-парке детвора уже катается на качелях, осваивает горки. Роллердром стал одним из самых любимых мест отдыха элистинцев. Испытывает на прочность площадку не только опытная молодежь, но и малыши. К примеру, сыновьям Евгении Иванцовой 7 лет и 3 года. Но младший уже пытается сделать трюки.

Благоустройства новой парковой зоны – с нетерпением ждут все элистинцы. Многие ежедневно наблюдают за ходом работ. В эти дни ведется возведение главного атрибута – сцены. Перед ней установят площадку и прогулочные аллеи. Всего же, 3,5 тысячи квадратных метра будут покрыты тротуарным камнем.

Благоустройство предусматривает всю инфраструктуру. На очереди –оборудование санузла. А еще бригады готовы приступить к заливке оснований для дополнительных опор уличного освещения. Отслеживается график поставок малых архитектурных форм. Украсит территорию конструкция «Лотос». Новая уютная зона отдыха уже полюбилась горожанам.

Для удобства и комфорта элистинцев парк украсит цветочная инсталляция, дубы и каштаны. Управлению городского хозяйства поставлена задача определить виды саженцев для последующего озеленения периметра. Будет также установлена система автоматического полива зеленой зоны.

Совсем скоро новое место отдыха горожан будет обеспечено урнами, вазонами для цветов, модульными скамейками в форме парабол и круга, теневые навесы с камерами хранения для скейт-дрома. Объем финансирования проекта – примерно 18 миллионов рублей. Глава муниципалитета Дмитрий Трапезников отметил необходимость строгого исполнения план-графика.

Работы продолжаются. Если позволят погодные условия, то завершиться они могут уже к празднованию Дня города.