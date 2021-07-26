Калмыцкий государственный театр кукол получил официальное название «Джангар»

Документ об этом подписал Глава региона. Как сообщил сегодня главный режиссер Алексей Сарангов, это коллективное решение. Сейчас труппа репетирует сказку «Золушка». Ее покажут в день открытия нового здания. Какие еще постановки появятся на афишах нового театра - в материале Ольги Эняевой.

Многие из ребят впервые выйдут на большую сцену в день открытия театра кукол. У некоторых нет профессионального образования. Но на кастинге, который коллектив проводил не один раз, эти юноши и девушки проявили творческие способности. Маргарита Модерау говорит, что театральные курсы в Москве помогли ей выдержать конкуренцию при выборе актера на главную роль в сказке Шарля Перро. Хотя в жизни я не Золушка, шутит девушка.

В составе обновленного коллектива и Заяна Лиджиева. Ей досталась характерная роль – сестры Золушки. Актриса вживается в образ. Много репетирует.

По словам режиссера Алексея Сарангова, «Золушка» скорее спектакль-импровизация. Юные зрители не увидят классическую героиню сказки, но главная мысль о добре, любви и свершении чуда проходит красной нитью. Это будет театральный хор, с остроумными шутками и играми. Любимый жанр постановщика детворе предстоит оценить совсем скоро.

Кстати, афиша пополнится не только детскими постановками. Для взрослых готовится спектакль о том, как виртуальный мир рушит реальную жизнь человека. Коллектив усердно репетирует - пока в Республиканском доме народного творчества: без освещения, декораций, сценических костюмов. Тесное помещение охлаждается вентилятором. Но молодых артистов это не смущает. Ведь впереди – завершение ремонта в собственном здании. А главное - выход на сцену и встреча со зрителями.