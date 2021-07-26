Останки мамонта найдены на территории заповедника "Черные земли"

На выдувах песчаных барханов, которые находятся на территории природного биосферного заповедника «Чёрные Земли», можно найти не только следы жизни людей прошлых эпох, но и останки животных многовековой давности. Специалисты заказника опубликовали на странице в соцсети фрагмент бивня степного мамонта, который обитал здесь сотни тысяч лет назад. Также сильный степной ветер разносит толщи песка, обнажая такие находки как скелет самки сайгака. Ещё на одном фото запечатлены кости ушастого ежа, большого тушканчика и слепушонки. Это небольшой грызун семейства хомяковых.