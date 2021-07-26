17 августа, 13:45
 31 °C
86,48
73,48
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 августа, 15:09
НовостиТуризм

Останки мамонта найдены на территории заповедника "Черные земли"

Останки мамонта найдены на территории заповедника "Черные земли"

На выдувах песчаных барханов, которые находятся на территории природного биосферного заповедника «Чёрные Земли», можно найти не только следы жизни людей прошлых эпох, но и останки животных многовековой давности. Специалисты заказника опубликовали на странице в соцсети фрагмент бивня степного мамонта, который обитал здесь сотни тысяч лет назад. Также сильный степной ветер разносит толщи песка, обнажая такие находки как скелет самки сайгака. Ещё на одном фото запечатлены кости ушастого ежа, большого тушканчика и слепушонки. Это небольшой грызун семейства хомяковых.

zapovchz_235841991_945296126019680_787475399051939079_n_p75083

zapovchz_235784511_896045704452577_2920755201411201516_n_p30748

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия