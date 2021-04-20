В Калмыкии созданы 4 мобильные группы по борьбе с саранчой

Обследование территорий началось в Ики-Бурульском районе. Там зафиксировано появление личинок. Уничтожить насекомых нужно на ранних стадиях развития. Пораженные очаги наблюдаются и в других РМО. А в Россельхозцентре и Минсельхозе региона работает телефон горячей линии по ситуации с вредителями.

Для противостояния саранче в регионе принимаются новые меры. Мобильные группы, которые созданы по инициативе министра сельского хозяйства Максима Менкнасунова, работают сейчас в очагах распространения насекомых. В борьбе с ними Калмыкия и Ставропольский край объединили усилия. В приграничной зоне уже обследовано свыше шести тысяч гектаров.

Между тем, обо всех обнаруженных очагах размножения или отрождения личинок, в министерстве просят сообщить на телефон «горячей» линии. А в управление Россельхозцентра поступают не только звонки, но и видеоматериалы от фермеров и жителей Калмыкии.

На кадрах видно, что возраст саранчи уже сейчас позволяет перемещаться насекомым на расстояние. И пока они не встали на крыло сельхозтоваропроизводителям нужно провести истребительные мероприятия на своих участках. Поскольку, заключая договоры аренды, фермеры берут на себя обязательства о сохранении сельхозугодий в надлежащем состоянии. Тем более, аграриям компенсируют затраты на борьбу с саранчой.

Благодаря постоянному мониторингу, удается своевременно реагировать на меняющуюся ситуацию, чтобы принять дополнительные меры, говорит руководитель управления Россельхозцентра Александр Кекешкеев. Для этого имеется запас ядохимикатов, в наличии - техника. Но установившаяся жара может увеличить площадь заселения насекомыми. А это угроза для пастбищ и посевов.