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9 августа, 14:01
Новости

Проблема с водой, долгое время преследовавшая жителей Лагани - в прошлом

Проблема с водой, долгое время преследовавшая жителей Лагани - в прошлом

 

Напомним, с середины лета в городе действовал режим повышенной готовности из-за того, что качество воды из централизованной системы значительно ухудшилось из-за понижения уровня Волги и цветения сине-зелёных водорослей. Это подтвердили и лабораторные исследования. Сейчас давление в водопроводе пришло в норму, живительная влага фильтруется, обеззараживается. Об этом сообщил Глава Лаганского РМО Очир Очиров.

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