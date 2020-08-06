Проблема с водой, долгое время преследовавшая жителей Лагани - в прошлом

Напомним, с середины лета в городе действовал режим повышенной готовности из-за того, что качество воды из централизованной системы значительно ухудшилось из-за понижения уровня Волги и цветения сине-зелёных водорослей. Это подтвердили и лабораторные исследования. Сейчас давление в водопроводе пришло в норму, живительная влага фильтруется, обеззараживается. Об этом сообщил Глава Лаганского РМО Очир Очиров.