Сегодня в Элисте провели «Семейную осень»

На мероприятии состоялось чествование многодетных семей. Главными героями сегодняшнего дня стала семья Джангра и Альбины Боваевых. Они вместе 26 лет. За это время супруги вырастили 4 детей и 2 внуков. Альбина Яковлевна – педагог, имеет большой опыт работы с детьми дошкольного возраста. На мероприятии выступили народный фольклорный ансамбль «Зултурган». воспитанники детской школы искусств № 2 Элина Бадмаева и Гилана Илюмжинова. Завершилась «Семейная осень» традиционной дискотекой.

Видео: Официальный канал Администрации города Элисты