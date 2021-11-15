Ученые из разных регионов страны обсуждали в Элисте Национальные кавалерийские формирования Красной армии в период ВОВ

Это 112-я Башкирская, 115-я Кабардино-Балкарская, 255-й Чечено-Ингушский полк. Сама конференция была посвящена 80-летию калмыцкой кавалерийской дивизии. Она проходила в очном и онлайн формате. К дискуссии подключились историки Москвы, Бурятии, Башкирии.

Совместное мероприятие Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия» и общественного поискового движения России дало возможность по-новому взглянуть на судьбу советских кавалеристов. На счету наших земляков немало подвигов, достойных восхищения. Это битва за Сталинград, Кавказ, Дон, освобождение Калмыкии. Многие кавалерийские дивизии дошли и до Берлина. Среди участников - также учителя истории республики.