«Кееда». В Элисте стартовал III Международный театральный фестиваль спектаклей для детей

Он проходит на сцене Национального драматического. В нем принимают участие коллективы Белоруссского, Башкирского, Чувашского ТЮЗов, Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читиген», Республиканский театр кукол Марий Эл.

В течение пяти дней юные зрители Калмыкии получат возможность познакомиться с лучшими детскими постановками. Бадма Харлуева побывала сегодня на открытии фестиваля.