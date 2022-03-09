5 апреля, 21:21
До конца этого года будут переселены жильцы аварийных домов в Яшалте, Цаган-Амане и Лагани
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Об этом нам сегодня сообщили представители профильного министерства.
В рамках федеральной программы многие семьи Калмыкии уже отметили новоселье. Благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ Правительство поможет субъектам сохранить темпы исполнения этого проекта.
В федеральном бюджете на ближайшие два года на эти цели предусмотрено 45 миллиардов рублей. По поручению Президента, в настоящее время формируется новая программа, которая позволит переехать в новое жилье тем, кто проживает в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.