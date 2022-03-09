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5 апреля, 20:04
НовостиЗдравоохранение

Уже несколько лет подряд Калмыкия занимает 1 место по низкой младенческой смертности

Уже несколько лет подряд Калмыкия занимает 1 место по низкой младенческой смертности

Для врачей-неонатологов, чей профессиональный праздник отмечается сегодня – это самый главный показатель их работы.

В Республиканском Перинатальном центре имени Шунгаевой три неонатологических отделения.В одном из них - реанимации интенсивной терапии трудятся пять специалистов. Они отмечают, тяжелых детей становится меньше, при этом растет число недоношенных, рожденных с маленьким весом. Но это уже давно не проблема, калмыцкие неонатологи научились выхаживать младенцев весом от 500 граммов

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