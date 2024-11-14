В эти минуты на базе КалмГУ проходит Всероссийский Географический диктант.

В нем участвует более 200 человек. Участникам предложено 40 вопросов о географии России, ее природе, народах, животном и растительном мире. В 2024 году диктант на 90% состоит из вопросов, присланных авторами-любителями в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для «Географического диктанта».

Впервые в этом году среди участников акции, написавших диктант в очном формате, пройдет розыгрыш призов, который состоится 25 декабря. Он будет проводиться по идентификационному номеру бланка диктанта. Трое победителей отправятся в путешествие по России. А один счастливчик примет участие в экспедиции Русского географического общества.

Фото: КалмГУ