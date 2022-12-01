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18 января, 10:51
Новости

Сегодня Музей Победы представит на своем сайте три виртуальные выставки, тематическую экскурсию, кинопоказы к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Сегодня Музей Победы представит на своем сайте три виртуальные выставки, тематическую экскурсию, кинопоказы к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В годовщину впервые покажут новую мультимедийную выставку «Искра надежды», в которую вошло около 150 оцифрованных материалов. Это документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников.

Онлайн-гости увидят также выставки «Ленинград в открытках блокадного периода», «Дорога жизни», «Непокоренный Ленинград». Последнюю сделали с эффектом присутствия. Программу завершит показ документального фильма «Дети в блокадном Ленинграде».

Фото: victorymuseum.ru

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