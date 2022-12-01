18 января, 10:51
Сегодня Музей Победы представит на своем сайте три виртуальные выставки, тематическую экскурсию, кинопоказы к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
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В годовщину впервые покажут новую мультимедийную выставку «Искра надежды», в которую вошло около 150 оцифрованных материалов. Это документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников.
В годовщину впервые покажут новую мультимедийную выставку «Искра надежды», в которую вошло около 150 оцифрованных материалов. Это документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников.
Онлайн-гости увидят также выставки «Ленинград в открытках блокадного периода», «Дорога жизни», «Непокоренный Ленинград». Последнюю сделали с эффектом присутствия. Программу завершит показ документального фильма «Дети в блокадном Ленинграде».
Фото: victorymuseum.ru