Сегодня Музей Победы представит на своем сайте три виртуальные выставки, тематическую экскурсию, кинопоказы к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В годовщину впервые покажут новую мультимедийную выставку «Искра надежды», в которую вошло около 150 оцифрованных материалов. Это документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников.



Онлайн-гости увидят также выставки «Ленинград в открытках блокадного периода», «Дорога жизни», «Непокоренный Ленинград». Последнюю сделали с эффектом присутствия. Программу завершит показ документального фильма «Дети в блокадном Ленинграде».



Фото: victorymuseum.ru