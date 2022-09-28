18 ноября, 07:27
Каждый третий житель Калмыкии 31 декабря включит "новогодние огоньки"
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди экономически активных граждан республики и выяснил, будут ли они смотреть новогодние развлекательные телепередачи.
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди экономически активных граждан республики и выяснил, будут ли они смотреть новогодние развлекательные телепередачи.
10% жителей Калмыкии планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит "новогодние огоньки" для фона. 44% не собирается смотреть "новогодние огоньки" 31 декабря.
Кроме того, женщины выразили большее желание встречать Новый год за просмотром "новогодних огоньков" по телевизору, чем мужчины.