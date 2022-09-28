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18 ноября, 07:27
Новости

Каждый третий житель Калмыкии 31 декабря включит "новогодние огоньки"

Каждый третий житель Калмыкии 31 декабря включит "новогодние огоньки"

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди экономически активных граждан республики и выяснил, будут ли они смотреть новогодние развлекательные телепередачи.

10% жителей Калмыкии планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит "новогодние огоньки" для фона. 44% не собирается смотреть "новогодние огоньки" 31 декабря.

Кроме того, женщины выразили большее желание встречать Новый год за просмотром "новогодних огоньков" по телевизору, чем мужчины.

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