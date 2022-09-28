Калмыкия принимает участие в 11-ом Российско-Азербайджанском форуме

В мероприятии, которое стартовало сегодня в г. Баку, принимает участие делегация от Калмыкии. Ее возглавляет Председатель Правительства РК Гиляна Босхомджиева.



«В части перспектив сотрудничества с Азербайджаном можно выделить потенциальную возможность развития отношений в таких актуальных для нашего региона сферах экономики, как сельское хозяйство, туризм и легкая промышленность. По поручению Главы Республики Калмыкия Бату Сергеевича Хасикова, мы продолжаем работу по результатам дискуссий «Экономического форума Элиста-2022», главной темой которого являлось обсуждение развития экспорта в Калмыкии. Не зря в состав делегации региона вошли предприниматели, уверена, что для них эта поездка окажется плодотворной и поможет расширить географию экспортных поставок», - отметила Гиляна Босхомджиева.



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