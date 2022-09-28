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18 ноября, 08:01
Новости

День правовой помощи детям

День правовой помощи детям

Сегодня в Калмыкии стартует общероссийская акция, которая служит примером взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Мероприятие проводится ежегодно во всех субъектах страны с целью защиты прав и законных интересов детей. Консультировать жителей региона будут специалисты по делам несовершеннолетних, вопросам миграции и правового обеспечения, а также представители ГИБДД, психологическая служба республиканского МВД и сотрудники Следственного управления Калмыкии.

Детям, подросткам и их родителям расскажут о правовых аспектах регулирования детско-родительских, семейных и других отношений.

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