День правовой помощи детям

Сегодня в Калмыкии стартует общероссийская акция, которая служит примером взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти.



Мероприятие проводится ежегодно во всех субъектах страны с целью защиты прав и законных интересов детей. Консультировать жителей региона будут специалисты по делам несовершеннолетних, вопросам миграции и правового обеспечения, а также представители ГИБДД, психологическая служба республиканского МВД и сотрудники Следственного управления Калмыкии.



Детям, подросткам и их родителям расскажут о правовых аспектах регулирования детско-родительских, семейных и других отношений.