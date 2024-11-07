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9 ноября, 11:03
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Сегодня завершается театральный фестиваль постановкой «Сон в летнюю ночь» режиссера Зураб Нанобашвили.

Сегодня завершается театральный фестиваль постановкой «Сон в летнюю ночь» режиссера Зураб Нанобашвили.

Спектакль-праздник, где в шекспировской сказке сплелись динамичная комедия и глубокий философский смысл, где есть место и злободневной шутке, и классической поэзии великого драматурга. Напомним, фестиваль открыли постановкой «Ойраты, мои ойраты», режиссера Бориса Манджиева национального драматического театра имени Басангова. Эта историческая притча о жесткости устройства мира кочевников. В течение последующих 4 дней представили по две постановки - театр кукол «Джангар» и русский драмы и комедии. По итогам фестиваля – эксперты выскажут свое мнение. Церемония закрытия и награждение победителей состоится сегодня вечером.

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