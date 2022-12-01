12 апреля, 11:41
Каратисты из Калмыкии привезли медали с международных и всероссийских соревнований "Кубок Ак Барс"
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За титул чемпионов соревновались более 2200 спортсменов из 49 регионов России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Ирана, Белоруссии. Отмечу, что сборная Калмыкии показала достойный результат, заняв 2 общекомандное место по кумитэ и 4 общекомандное место в медальном зачете. Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта РК.
За титул чемпионов соревновались более 2200 спортсменов из 49 регионов России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Ирана, Белоруссии. Отмечу, что сборная Калмыкии показала достойный результат, заняв 2 общекомандное место по кумитэ и 4 общекомандное место в медальном зачете. Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта РК.
Фото: Минспорта Калмыкии