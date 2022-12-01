Каратисты из Калмыкии привезли медали с международных и всероссийских соревнований "Кубок Ак Барс"

За титул чемпионов соревновались более 2200 спортсменов из 49 регионов России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Ирана, Белоруссии. Отмечу, что сборная Калмыкии показала достойный результат, заняв 2 общекомандное место по кумитэ и 4 общекомандное место в медальном зачете. Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта РК.



Фото: Минспорта Калмыкии