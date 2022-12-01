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12 апреля, 11:42
Новости

Увековечить память о своих предках - участниках Великой Отечественной войны, сегодня может каждый желающий

Увековечить память о своих предках - участниках Великой Отечественной войны, сегодня может каждый желающий

Сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Калмыкии. А поможет им в этом исторический проект "Лица Победы", имеющий международный статус, он предоставляет возможность размещения фотографий и воспоминаний о людях, которые внесли свой вклад в это общее дело в базу Всенародного исторического депозитария "Лица Победы".

Для этого нужно передать эти материалы в МФЦ. Организаторы этого масштабного проекта стремятся сохранить память о военном поколении.

Фото: t.me/governmentkalmykia08

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